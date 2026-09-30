Ребел Уилсон показала фото с роскошной свадьбы с женой и какими они были в начале отношений

Ребел Уилсон с женой / © Associated Press

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Австралийская актриса Ребел Уилсон показала фото со своей роскошной свадьбы с женой, дизайнером Рамоной Агрумой.

На днях пара отпраздновала годовщину бракосочетания. Влюбленные уже два года живут в статусе супругов. Итак, Ребел Уилсон не обошла вниманием эту особенную дату в ее семейной жизни. Актриса поздравила возлюбленную с праздником, а также вспомнила их свадьбу. Звезда Голливуда опубликовала фотографию, на которой они с женой позируют в белых пышных платьях на фоне роскошной арки из цветов.

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Ребел Уилсон с женой / © instagram.com/rebelwilson

Также Ребел Уилсон вспомнила начало их отношений. Артистка поделилась фотографией, сделанной в 2022 году. Парочка мило прогуливалась и держалась за руки.

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Ребел Уилсон с женой / © instagram.com/rebelwilson

Кстати, влюбленные в 2026 году повторили фото в той же локации. Можно заметить, как Ребел Уилсон и Рамона Агрума с годами изменились.

«С годовщиной свадьбы, детка! Не хотелось бы держать никого другого за руку», — обратилась к жене артистка.

Ребел Уилсон с женой / © instagram.com/rebelwilson

Отметим, в июне 2022 года Ребел Уилсон совершила каминг-аут. Тогда же актриса призналась, что находится в отношениях с дизайнером Рамоной Агрумой. В ноябре 2022 года с помощью суррогатного материнства у них родилась дочь Ройс. В феврале 2023-го Ребел и Рамона обручились. Уже в сентябре 2024 -гоони сыграли роскошную свадьбу в Италии. В этом году на свет появилась вторая дочь пары. В мае дизайнер родила девочку, которую они назвали Роуз.

Напомним, недавно украинская танцовщица Елена Шоптенко призналась, что тайно вышла замуж в Австрии. Предлагаем узнать, что известно о ее новом муже и какой была их свадьба.

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