Известная актриса Ребел Уилсон показала, как выглядела до того, как похудела на 35 кило.

В своем Instagram знаменитость поделилась довольно архивным снимком. Артистка показала фото, на котором изображена с британским певцом и актером Гарри Стайлсом.

К слову, и Гарри, и Ребел за это время изрядно изменились. Исполнитель сменил прическу, а вот актриса – фигуру. Ребел за короткое время похудела на 35 кило, а на фото звезда предстала еще до своих кардинальных перемен.

Ребел Уилсон и Гарри Стайлс / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Да. Мы оба выросли в нашей внешности (и карьере). Люблю тебя, Гарри Стайлс, и не могу дождаться, чтобы увидеть все твои новые фильмы", — отметила актриса.

Отметим, в июне Ребел Уилсон шокировала поклонников. Актриса совершила каминг-аут и показала свою любимую.

Об отношениях Агрумы и Ребела мало что известно. Впервые они были замечены вместе в январе этого года. А на церемонии награждения "Оскар-2022" актрису сопровождала Рамона. Кстати, ходят сплетни, что Ребел планирует заключить брак со своей партнершей.

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