Ребел Уилсон показала себя до и после похудения на 27 килограммов

Ребел Уилсон показала себя до и после похудения на 27 килограммов

Также она рассказала, почему у неё был лишний вес.

Комедийная австралийская актриса Ребел Уилсон, которую недавно захейтили в Сети через фигуру, призналась, что раньше не любила себя и ела много вредной пищи.

Звезда рассказала, что она "заедала" стресс. В Ребел умер отец от сердечного приступа, она тяжело переживала его потерю. Свою боль и эмоции Уилсон пыталась "заесть". Об этом она рассказала на странице в Instagram, а также поделилась фотографией, на которой она была еще с лишним весом.

Ребел Уилсон до похудения / instagram.com/rebelwilson

"Обычно я не публикую подобные фотографии. Но нашла это фото... На нем я была не совсем здоровой — имела лишний вес и ела вредную пищу... Тогда я не ценила себя", — рассказала актриса.

Кроме этого Ребел на собственном примере показала, что никогда не поздно совершенствоваться. Она считает, что надо уважать себя и ценить. Также она продемонстрировала свое худое тело и мышцы.

Ребел Уилсон после похудения / instagram.com/rebelwilson

Напомним, звезда также не стесняется показывать фигуру в белье. Не так давно она поделилась снимком, на котором предстала в черном лифе и высоких трусиках, которые корректируют фигуру.

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