Ребел Уилсон показала сладкие поцелуи со своей невестой Рамоной Агрумой

Голливудская актриса Ребел Уилсон показала сладкие поцелуи со своей избранницей, дизайнером Рамоной Агрумой.

Романтическим черно-белым снимком знаменитость поделилась в своем Instagram. На фото Ребел появилась в черном вечернем платье, а образ она дополнила массивным колье. А вот Рамона позировала перед камерой в розовом платье. Образ дизайнер дополнила массивными украшениями – серьгами и колье.

"Счастливого прайда", — подписала снимок Ребел и оставила смайлик в виде радуги.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / Фото: instagram.com/rebelwilson

В частности, соответствующий пост Ребел сделала по случаю начала месяца прайда. В июне во всем мире проходят марши гордости, происходит просветительская деятельность, а ЛГБТ-сообщество заявляет о своих правах.

Отметим, Ребел Уилсон совершила каминг-аут в июне прошлого года. Именно тогда же актриса представила свою партнершу Рамону Агруму. В ноябре благодаря суррогатному материнству у пары родилась дочь. В январе этого года Ребел и Рамона обручились.

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