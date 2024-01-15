Ребел Уилсон после похудения на 35 кило снова набрала лишний вес: как выглядит актриса

Артистка призналась, сколько именно набрала лишних килограмм.
Комедийная австралийская актриса Ребел Уилсон, которой почти три года назад удалось похудеть на 35 кило, пожаловалась, что снова набрала лишний вес.
Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram и показала, как теперь выглядит. Уилсон призналась, что действительно много времени упорно работала над своим телом, однако из-за стресса лишний вес вернулся. Знаменитость призналась, что набрала 14 кило.
"Усердная работа привела к тому, что из-за всего этого стресса я набрала 14 кило! Из-за этого я плохо чувствую себя. Этого не должно было случиться, но так уж есть", — поделилась актриса.
Знаменитость призналась, что лишний вес вернулся из-за работы. В последнее время Ребел упорно работала над новыми проектами и стала меньше уделять внимания своему телу.
"Я действительно горжусь своей работой над новыми фильмами и своими мемуарами, но этого было многовато. Я стала меньше обращать внимания на свой здоровый образ жизни", — поделилась актриса.
Напомним, Ребел Уилсон серьезно занялась своим телом весной 2020 года. В феврале 2021 года артистка ошеломила первыми результатами. Всего у актрисы получилось похудеть на 35 кило.
Читайте также: