Ребел Уилсон после похудения на 35 кило снова набрала лишний вес: как выглядит актриса

Комедийная австралийская актриса Ребел Уилсон, которой почти три года назад удалось похудеть на 35 кило, пожаловалась, что снова набрала лишний вес.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram и показала, как теперь выглядит. Уилсон призналась, что действительно много времени упорно работала над своим телом, однако из-за стресса лишний вес вернулся. Знаменитость призналась, что набрала 14 кило.

"Усердная работа привела к тому, что из-за всего этого стресса я набрала 14 кило! Из-за этого я плохо чувствую себя. Этого не должно было случиться, но так уж есть", — поделилась актриса.

Ребел Уилсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Знаменитость призналась, что лишний вес вернулся из-за работы. В последнее время Ребел упорно работала над новыми проектами и стала меньше уделять внимания своему телу.

"Я действительно горжусь своей работой над новыми фильмами и своими мемуарами, но этого было многовато. Я стала меньше обращать внимания на свой здоровый образ жизни", — поделилась актриса.

Напомним, Ребел Уилсон серьезно занялась своим телом весной 2020 года. В феврале 2021 года артистка ошеломила первыми результатами. Всего у актрисы получилось похудеть на 35 кило.

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