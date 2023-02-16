Ребел Уилсон призналась, как родные отреагировали на каминг-аут: "Семья Рамоны не так это восприняла"

Актриса поделилась, почему им с избранницей было сложно открыться.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала, как их с избранницей родные отреагировали на каминг-аут.

В частности, в австралийском подкасте Life Uncut звезда поделилась личным. Знаменитость рассказала о реакции родных на ее отношения с fashion-дизайнером Рамоной Агрумой. Близкие актрисы поняли и приняли их роман.

Ребел Уилсон со своей избранницей / Фото: instagram.com/rebelwilson

А вот родные Рамоны оказались иного мнения. Поэтому паре было сложно совершить каминг-аут и рассекретить их отношения.

"Вся моя семья просто потрясающая. Семья Рамоны не так это восприняла. И потому во многом ей было гораздо сложнее обнародовать новости", – поделилась Ребел.

Актриса надеется, что родные Рамоны когда-нибудь изменят свое мнение и поймут их.

Ребел Уилсон со своей избранницей / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Как ее партнерше мне так грустно видеть, что из-за этого произошло с ее семьей. Надеюсь, люди изменят свое отношение к некоторым вещам", — подчеркнула Ребел.

Напомним, летом прошлого года Ребел Уилсон совершила каминг-аут и рассказала, что встречается с fashion-дизайнером Рамоной Агрумой. В ноябре прошлого года благодаря суррогатной матери у влюбленных родился первенец. Лишь недавно актриса впервые показала лицо своей крошечной дочери.

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