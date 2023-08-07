Ребел Уилсон рассекретила, какой будет ее будущая свадьба с невестой Рамоной Агрумой

Голливудская звезда Ребел Уилсон рассекретила, какую они с невестой, дизайнером Рамоной Агрумой, планируют свадьбу.

Парочка пока не определилась с датой, когда они официально вступят в брак. Однако подготовка к свадьбе уже началась. В настоящее время влюбленные выбирают место проведения праздника, тем временем Рамона уже составила список гостей.

Правда, актриса призналась, что из-за планирования свадьбы у них с невестой возникают споры. Ребел хочет, чтобы праздник был тщательно продуман и со всеми торжествами, тем временем Рамон хочет чего-то совершенно противоположного. Как говорит знаменитость, им приходится искать компромисс.

Ребел Уилсон с Рамоной Агрумой / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Рамона подарила мне набор для планировки свадьбы, кажется, в шутку. Но потом она такая: "Посмотри на это место", или "Что ты думаешь об этом курорте?". А потом я весь день была на работе, вернулась, а она уже составила список гостей", – поделилась Уилсон в интервью People.

Также Уилсон рассказала о воспитании 9-месячной дочери Ройс, которая появилась на свет в ноябре прошлого года благодаря суррогатному материнству. По словам Ребел, она хочет как можно больше проводить времени с девочкой и наслаждается материнством. Для знаменитости время, проведенное с семьей, самое лучшее.

Ребел Уилсон с дочерью / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Я подбрасываю Ройс в воздух, пока она не захихикает, я щекочу ее и помогаю уложить ее спать. Она просто растрогала мое сердце", — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Ребел Уилсон очень сильно напугала фанатов. Знаменитость показалась в больнице с разбитым лицом и объяснила, что случилось.

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