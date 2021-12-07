Ребел Уилсон рассказала, кто негативно отреагировал на ее похудение

Ребел Уилсон рассказала, кто негативно отреагировал на ее похудение

Звезда похудела на 35 килограммов.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон серьезно взялась за свою фигуру и похудела на 35 килограммов.

Однако звезда говорит, что не все хорошо отреагировали на это. Когда артистка решила худеть, то ее творческая команда была против этого, ведь именно ее пышные формы принесли ей безумную популярность.

Ребел Уилсон / instagram.com/rebelwilson

"На самом деле здесь, в Голливуде, я получила много недовольств от моей команды, когда сказала, что планирую заняться своим здоровьем. Я собиралась изменить свою жизнь. Я зарабатывала миллионы долларов, будучи смешной и толстой девочкой", — рассказала знаменитость в программе BBC Breakfast.

Напомним, Ребел Уилсон удалось похудеть на 35 килограммов. Она обратилась к специалистам, которые назначили ей специальную диету. Кроме того, звезда занималась спортом.

Ребел Уилсон / Instagram Ребел Уилсон

Кстати, результатами своего похудения артистка периодически делится в Сети, публикуя фото в купальнике.

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