Ребел Уилсон станет мамой во второй раз: жена актрисы беременна

Ребел Уилсон с женой / © instagram.com/rebelwilson

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон станет мамой во второй раз.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Актриса сообщила, что вскоре в их с женой, дизайнером Рамоной Агрумой, семье будет пополнение. Возлюбленная Ребел Уилсон беременна. Более того, малыш вот-вот появится на свет. У Рамоны уже виднеется заметно округлый животик.

"Самая счастливая новость в нашей семье. Скоро нас будет четверо! Ребенок номер два уже в пути", - поделилась Рамона.

Ребел Уилсон тоже прокомментировала будущее пополнение в семье. Артистка призналась, что очень сильно радуется, что вскоре станет мамой двух малышей.

Отметим, личная жизнь Ребел Уилсон кардинально изменилась в 2022 году. В июне знаменитость совершила каминг-аут и рассекретила свои отношения с Рамоной Агрумой. Уже в ноябре пара обручилась. Именно тогда же у влюбленных родился первенец - дочь Ройс. В декабре 2024-го Ребел и Рамона официально заключили брак.

