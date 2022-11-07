Ребел Уилсон впервые стала мамой и показала фото малыша

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон поделилась радостной новостью. Звезда впервые стала мамой.

В знаменитости еще на прошлой неделе родился первенец, о котором она мечтала многие годы. Ребел не могла самостоятельно родить, поэтому обратилась к суррогатной матери.

Звезда сейчас воспитывает дочь, которую назвала Ройс Лилиан.

Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо! Я навсегда благодарна всем, кто участвовал (вы знаете, кто вы), но особенно я хочу поблагодарить мою прекрасную суррогатную мать, которая носила ее и родила с таким изяществом и заботой. Спасибо, что помогла мне создать собственную семью, это отличный подарок. Лучший подарок", — отметила звезда.

Дочь Ребел Уилсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Актриса, много лет мечтавшая стать мамой, отметила, что всю любовь отдаст своей дочери.

"Я готова отдать маленькой Ройси всю любовь, которую только можно себе представить. Я быстро учусь… Большое уважение всем мамам! Горжусь быть в вашем клубе", — добавила актриса.

Напомним, Ребел Уилсон в этом году совершила каминг-аут. Актриса встречается с fashion-дизайнеркой Рамоной Агрумой.

Читайте также: