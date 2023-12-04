Ребрик показалась в недостроенном доме под Киевом и рассказала, как во время войны делает ремонт

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показалась в своем недостроенном доме под Киевом и рассказала, что с ним произошло во время войны.

В Instagram знаменитость поделилась, что дом они с мужем, танцором Андреем Диким, приобрели еще до начала полномасштабной войны, планировали там сделать ремонт и обустраиваться. Однако российское вторжение поставило это все на паузу.

"Мы хрупкими шагами возобновили ремонтные работы в нашем новом доме, приобретенном еще до начала полномасштабной войны, который назвали "дом мечты"... Но... Война поставила все на паузу длиной почти в два года...", — поделилась ведущая.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Сейчас же Лилия Ребрик маленькими шагами продолжает делать ремонт. Правда, было немало колебаний по поводу того, актуально ли это. Однако ведущая все же обустраивает дом и разрабатывает дизайнерский проект.

"Много было сейчас колебаний: "Продолжать ремонт или не продолжать, время ли для этого или нет". Все же приняли решение понемногу двигаться вперед", — добавила ведущая.

Напомним, недавно Лилия Ребрик рассекретила, когда ориентировочно будет рожать третьего ребенка. Также знаменитость призналась, выбрала ли уже имя для дочери.

Читайте также: