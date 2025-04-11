Редактор "Лиги смеха" Чивурин высказался о звездах у власти и получал ли он предложения

Андрей Чивурин

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Украинский редактор "Лиги Смеха", капитан команды КВН "ХАИ" и сценарист Андрей Чивурин, который ранее комментировал слухи о бизнесе семьи в Крыму, прокомментировал политическую деятельность Владимира Зеленского.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Андрей признался, что в свое время был удивлен увидеть среди кандидатов в президенты Украины бывшего комика и ведущего. Сначала, по словам Чивурина, он был не очень настроен на Зеленского как политика, но впоследствии изменил свое мнение. В частности, из-за того, как оппонент Зеленского жестокими методами пытался обойти его в гонке.

"Я обалдел, честно говоря. На тот момент я очень отрицательно относился к любому решению известных людей идти в политику. Но есть одно но. Когда я увидел ту кампанию, которая развернулась против Владимира Александровича, когда в рекламном ролике его оппонента я увидел, как Володю "сбивает фура", с тех пор я искренне стал желать ему победы. И когда он победил, я уже окончательно был на его стороне", — рассказал сценарист.

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Владимир Зеленский / © Associated Press

К слову, сам редактор юмористических шоу амбиций уходить в политику не имеет. Однако признается, что был случай, когда ему делали предложения, касающиеся власти. Андрей говорит, что видел примеры людей, которых этот вид деятельности меняет до неузнаваемости, чью историю он повторять не хочет.

"Было легкое предложение, но я же говорю, это было не для меня. Для меня политика тогда и частично сейчас — это такой путь в какую-то не очень чистую территорию. Это точно не для меня. Я видел, как люди оттуда не возвращаются нормально", — объяснил сценарист.

Напомним, недавно Андрей Чивурин рассказал о дружбе с музыкантом Андреем Макаревичем и его настоящей позиции во время войны.