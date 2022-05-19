Редкие кадры: как выглядит лидер Kalush Orchestra без розовой панамы

Лидер группы Kalush Orchestra едва ли не с начала своей карьеры ассоциируется с розовой панамкой.

Особенно после победы на "Евровидении-2022", где участники, журналисты и зрители также начали присматриваться к этому головному убору и одевать его.

Сложно представить, как выглядит Олег Псюк без панамки, ведь на всех мероприятиях, концертах он ходит именно в ней. Более того, у него даже на всех фото красуется панама. А фанаты даже уже шутят, что он в ней и спит.

Впрочем, не всегда розовая панамка была фишкой Олега. В самом начале своей карьеры он ее не одевал. Зато предпочитал показывать свою густую и коричневую шевелюру.

Вот, как, например, на этих кадрах с видео с YouTube-канала Battle Archive. Тогда Олег был участником украинского хип-хоп проекта и соревновался в рэп-батлах.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Есть еще более ранние фото Олега без панамки и уже с короткими волосами. К слову, в 2016 году Псюк пытался стать актером. Возможно, если бы у него все сложилось с актерской карьерой, он бы не стал рэпером.

Фото: acmodasi.com.ua

Фото: acmodasi.com.ua

Кстати, зрителям "Евровидения-2022" тоже повезло увидеть Олега без панамки. Когда ведущие конкурса объявили, что Украина победила, музыканты быстро побежали за кулисы, чтобы подготовиться к исполнению победной песни Stefania. Когда на Олега одевали специальный наушник, панамку ему пришлось снять, и этот момент успели запечатлеть камеры.

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