Регина Тодоренко довела до слез историей любви своих дедушки и онкобольной бабушки

Артистка поделилась очень личным.

Ведущая и певица Регина Тодоренко рассказала поклонникам очень личную историю ее семьи.

Знаменитость поделилась, как встретились ее бабушка и дедушка. По словам Тодоренко, судьба их свела в санатории, где ее бабушка отдыхала по путевке от нефтебазы, а дедушка подрабатывал охранником.

"Простой амбициозный парень из села Алексеевка и девчонка из Одессы встретились в санатории, где он подрабатывал охранником, а она отдыхала по путевке от нефтебазы. Она спускалась по лестнице, неся в руках кефир и булочку для соседки, а он набрался смелости и жадно взглядом впивался в ее красивые длинные ноги. Поженились, две прекрасные дочки", — начал рассказ Регина.

Регина Тодоренко с мужем / instagram.com/reginatodorenko

Вскоре бабушка стала ревизором аптекоуправления, а дедушка стал заведующим стоматологической клиники. Тодоренко поделилась, что бабушка и дедушка шли по жизни 40 лет бок о бок, поддерживая друг друга во всем. Конечно, не проходило без ссор, однако они так любили, что находили в себе силы мириться.

Но потом в семью пришло горе – у бабушки диагностировали рак.

"8 февраля 2003го года она ушла, а он, измотанный жестокой борьбой с онкологией долго ещё не мог поверить, что в этом бою проиграл. Каждый день он ходил на кладбище несколько лет подряд, будто надеясь, что она вернётся и заберет его с собой. Но у неё были другие планы. Она хотела видеть его живым, как бы он ни противился", — призналась артистка.

Регина рассказала, что дедушка посадил дерево, которое за 20 лет стало необъятным:

"В этом царстве безмолвия и умиротворения он посадил дерево, которое поливал своими слезами. За 20 лет оно стало необъятным. Для нашей семьи это дерево - символ вечной любви между двух миров. Желаю всем нам суметь любить так же, как мои бабушка и дедушка", – отметила Тодоренко.

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