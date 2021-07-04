Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали "бумажную" годовщину свадьбы

Артистка поделилась свадебными фото.

Певица и ведущая Регина Тодоренко, которая недавно подхватила коронавирус на отдыхе, умилила Сеть фотографиями со свадьбы.

В своем фотоблоге исполнительница чувственно поздравила своего любимого мужа Влада Топалова с "бумажной" годовщиной. Звезда поделилась подборкой свадебных фотографий из Италии, где показала как проходило празднование.

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"В любви, в радости, в богатстве, в здоровье, а все остальное и так приложится. Я тебя люблю, Влад Топалов. Спасибо всем, кто стал частью нашей итальянской сказки", — нежно подписала фото певица.

Отметим, Влад Топалов сделал предложение руки и сердца Регине Тодоренко в 2018 году. В том же году у пары родился сын. А уже через год звезды отпраздновали пышную свадьбу в Италии, которая продолжалось три дня.

Напомним, не так давно Регина Тодоренко шокировала фанов жуткой новостью. Так, звезда откровенно призналась, что чуть не потеряла мужа во время операции.

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