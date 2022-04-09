Регина Тодоренко, которая молчит о войне, пожаловалась на угрозы и обвинила Колю Сергу в хайпе

Регина Тодоренко, которая молчит о войне, пожаловалась на угрозы и обвинила Колю Сергу в хайпе

Исполнительница заявила, что певец пытается хайповать на ее имени.

Певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет в России, пожаловалась на угрозы в Сети.

В общем, артистка решила молчать о войне в Украине, которую развязала РФ, и вести себя так, будто ничего не происходит. Такое поведение Регины возмутило многих ее поклонников. Многие пользователи Сети пишут ей сообщения с угрозами.

Регина Тодоренко пожаловалась на угрозы / instagram.com/reginatodorenko

Кроме того, певица заявила, что Коля Серга пытается хайповать на ее имени. Недавно Коля рассказал, что в Буче оккупанты убили его товарища, который раньше был в романтических отношениях с Региной.

Тодоренко опубликовала переписку, где она спрашивала у Серги, почему он это рассказал публично, а не написал ей в личные сообщения.

"Даже несмотря на то, что некоторые мои товарищи публично унижают или хайпуют на моем имени, я все равно буду помогать. Обратите внимание, как человек читает мои сообщения, но не отвечает, а только продолжает хайповать публично", — возмутилась Регина.

Регина Тодоренко пожаловалась на угрозы / instagram.com/reginatodorenko

Отметим, Регина Тодоренко, которая живет в РФ, ведет себя, будто в Украине нет войны, а российские солдаты не убивают гражданских. Когда еще Instagram не был заблокирован в России, артистка развлекала фанатов и, в частности, демонстрировала свой гардероб.

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