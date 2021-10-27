Регина Тодоренко о своей болезни позвоночника: "Могла не встать на ноги"

Регина Тодоренко о своей болезни позвоночника: "Могла не встать на ноги"

Артистка назвала свой диагноз.

Ведущая и певица Регина Тодоренко недавно призналась, что у нее проблемы со здоровьем.

Сейчас артиста решила подробно рассказать о своей болезни. О своем диагнозе она узнала, когда ей было всего 14 лет. У Регины тяжелая степень сколиоза.

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

"Конечно, было рекомендовано лечение, ЛФК, операция, реабилитация полгода или год и риск вообще не встать на ноги после хирургического вмешательства", – сообщила ведущая.

Как признается Регина, после этого ее много раз осматривали разные врачи. Артистке было сложно это пережить.

Регина Тодоренко в нижней белье / instagram.com/reginatodorenko

"Я – подросток, у меня первые признаки молочных желез, а я стою без одежды, конечно, в присутствии мамы и, конечно, с недовольным лицом. Меня осматривают, ощупывают и трогают холодными руками чужие мужчины, женщины, хоть и врачи. Я едва сдерживаюсь, но лечение необходимо!" – говорит ведущая.

К слову, в свои 15 лет Регина решила, что будет молчать о своей болезни. Звезда не хотела, чтобы ее жалели. Позже, уже взрослой, она стала ведущей известного тревел-шоу. Во время съемок она делала разные вещи, которые могли ей только навредить. Артистка говорит, что научилась жить, несмотря на боль в спине.

Регина Тодоренко и Влад Топалов / instagram.com/reginatodorenko

"Таким образом я меняю свое внимание на прекрасное. В этом азарте и восторге я проживаю свою безгранично счастливую жизнь", — подытожила Регина.

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