Регина Тодоренко откровенно призналась, колола ли она ботокс: "Я за это деньги получаю"

Регина Тодоренко откровенно призналась, колола ли она ботокс: "Я за это деньги получаю"

Также звезда рассказала, почему отказалась от операции на спине.

Ведущая и певица Регина Тодоренко решила ответить на вопросы своих поклонников.

В частности, в Instagram-stories у звезды о многом интересовались. Артистка ответила на некоторые вопросы. Регина откровенно призналась, колола ли она ботокс. Звезда убедила поклонников, что не делала "уколов красоты".

"Если бы я колола, то не смогла бы порадовать вас морщинами на эмоциональном лбу. Я же за это деньги получаю", — пошутила Тодоренко.

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Также артистка ответила, почему отказалась от сложной операции на спине. К слову, когда Регине было 14 лет, ей диагностировали тяжелую степень сколиоза. Звезда боялась, что после хирургического вмешательства не сможет вообще ходить.

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

"Мне до сих пор неловко одевать обтягивающие платья или наряды с открытой спиной, а также купальники. Но я пытаюсь с этим справиться", – добавила знаменитость.

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