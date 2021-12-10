Регина Тодоренко откровенно призналась, колола ли она ботокс: "Я за это деньги получаю"

Также звезда рассказала, почему отказалась от операции на спине.
Ведущая и певица Регина Тодоренко решила ответить на вопросы своих поклонников.
В частности, в Instagram-stories у звезды о многом интересовались. Артистка ответила на некоторые вопросы. Регина откровенно призналась, колола ли она ботокс. Звезда убедила поклонников, что не делала "уколов красоты".
"Если бы я колола, то не смогла бы порадовать вас морщинами на эмоциональном лбу. Я же за это деньги получаю", — пошутила Тодоренко.
Также артистка ответила, почему отказалась от сложной операции на спине. К слову, когда Регине было 14 лет, ей диагностировали тяжелую степень сколиоза. Звезда боялась, что после хирургического вмешательства не сможет вообще ходить.
"Мне до сих пор неловко одевать обтягивающие платья или наряды с открытой спиной, а также купальники. Но я пытаюсь с этим справиться", – добавила знаменитость.
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