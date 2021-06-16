Регина Тодоренко показала аппетитные ягодицы и африканские танцы в новом клипе

Артистка представила видео на трек "Ромчик".

Певица и ведущая Регина Тодоренко, которая после родов похудела на 20 кг, похвасталась новой фигурой в свежей видеоработе.

Артистка выпустила клип на композицию "Ромчик". По замыслу режиссера Serghey Grey Регина садится к своему бойфренду в машину, каждый поцелуй с которым переносит ее в новую страну. Согласно новому месту Тодоренко появляется то в сари в Индии, то среди диких африканских племен, то в Майами и где-то в Японии.

В течение клипа исполнительница демонстрирует танцы, которые соответствуют месту, куда она "попадает". А когда артистка "оказывается" в Африке, она в купальнике демонстрирует свои аппетитные формы.

И заканчивается все тем, что чары пропадают и больше поцелуй с тем же Ромчиком не работает. Парень приревновал девушку к панде, с которой она танцевала в Японии. В конце видео панда снимает костюм, а под ним оказывается муж Регины Влад Топалов.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко показала, как уменьшила бедра. Артистка призналась, что решилась на липосакцию.

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