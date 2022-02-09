Регина Тодоренко показала проявление неизлечимой болезни на лице

У артистки диагностировали витилиго.

Ведущая и певица Регина Тодоренко в прошлом году призналась, что врачи диагностировали у нее неизлечимую болезнь витилиго.

Теперь знаменитость показала нарушение пигментации на ее лице. В сторис своего Instagram исполнительница опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала веки. Так, из-за исчезновения пигмента меланина в уголках кожа побелела.

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

"Настроение улучшается, а витилиго никуда не девается. Раньше меня даже дразнили: "Зачем ты все время так странно красишь веко???" — написала она.

Несмотря на то, что болезнь неизлечима, артистка все же пытается ее устранить. В частности, в колено артистка вкалывала плазму.

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