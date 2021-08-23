Регина Тодоренко приобрела новую квартиру с панорамными окнами и гардеробной

Артистка призналась, что боялась подписывать договор.

Певица и актриса Регина Тодоренко, которая недавно в Нью-Йорке встретила Сару Джессику Паркер, приобрела новое жилище.

Исполнительница на своей странице в Instagram рассказала, что стала обладательницей квартиры. Звезда призналась, что очень волновалась из-за новой покупки, а больше всего она боялась подписывать договор. Из-за волнения ей даже стало плохо.

"Я приобрела квартиру! Приобрела и не поняла, что произошло. Просто отнесла куда-то деньги и подписала договор. Если бы вы знали, как я волновалась на подписании договора. Простите за интимные подробности, меня даже стошнило", — поделилась счастливая Регина.

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В квартиру можно будет заселиться через полгода, а пока звезда призналась, что уже выбрала дизайн для дома. Также исполнительница рассказала, что квартира с панорамными окнами и в ней есть большая гардеробная.

"Когда я впервые вошла в апартаменты и увидела теплые уютные стены, то сразу представила, как бегают счастливые дети, а мы с Владом валяемся, смотрим фильм и едим попкорн", — рассказала Регина.

Напомним, недавно Влад Топалов осуществил давнюю мечту звездной жены Регины Тодоренко. Муж подарил любимой путешествие в Нью-Йорк.

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