Регина Тодоренко призналась, что ее травили из-за маленького бюста: "Называли безсисечной"

Артистку буллили в школьные годы.

Певица Регина Тодоренко, которая недавно шокировала изменениями во внешности за 13 лет, рассказала, как подвергалась буллингу в юношеские годы.

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Оказывается, Тодоренко в школе травили из-за маленького бюста. Об этом исполнительница рассказала на странице в Instagram:

"Я вспомнила печальную историю из детства, как меня худую, тощую девчонку называли "плоскодонка", "безсисечная" и тд… Мне было не по себе, в такие моменты сдавливало в груди, хотелось провалиться под землю, убежать и спрятаться, особенно, когда у твоих подружек в 9-м классе уже второй размер груди, а ты все еще как мальчишка", — вспомнила Регина.

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

По словам артистки, в то время ее от негативных мыслей спасли занятия актерским мастерством. Ей в театре давали разные роли, в основном, главные, так это помогло артистке понять, что внешность не так важна:

"И моя самооценка поднималась. Будучи ребёнком я видела, что любят не за большую или маленькую грудь, любят за то, что внутри, любят за мое умение выступать на сцене, за смелость выйти и спеть перед большой аудиторией", — поделилась Регина.

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Тем не менее, будучи взрослой девушкой и выступая с женским коллективом, Тодоренко надевала два бюстгальтера с пуш-апом под платья на выступления, чтобы скрыть отсутствие форм.

"Сейчас пишу об этом с улыбкой, особенно, когда вижу свои фотографии с концертов в лифчике третьего размера. Это я сейчас - взрослая тетя, и мне легко говорить о своих сильных и слабых сторонах, а как быть детям…., которые подвергаются травле в школе, а ведь почти каждый из них становится жертвой кибербуллинга", — отметила Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала, как похудела на 20 кг после родов. В первую очередь артистка советует обратить внимание на питание.

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