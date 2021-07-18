Регина Тодоренко шокировала изменениями во внешности за 13 лет

Регина Тодоренко шокировала изменениями во внешности за 13 лет

В начале карьеры певица выглядела забавно.

В Сети появилась фотография певицы и актрисы Регины Тодоренко в начале ее карьеры.

На фотографии артистка изображена 18-летней. Тогда звезда была ведущей одного музыкального конкурса. Там ее увидела певица и продюсер Наталья Могилевская и предложила принять участие в "Фабрике звезд".

После того пять лет Тодоренко находилась в коллективе REAL O, которым занималась Могилевская. В 2014-м знаменитость покинула группу и стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка". В 2015 году Регина вернулась к певческой карьере и начала путь сольной исполнительницы.

instagram.com/zirkovyi_shlyah

Мысли пользователей об изменениях во внешности знаменитости разделились:

Одна фотка обычная, другая в лучшем качестве с отделкой. Губы, может, чуть увеличила и макияж лучше стал, вот и все

Натуральная и искусственная

Она просто в лице немного худее стала, и нос немного изменен. Но, возможно, это макияж такой. Но она везде хороша

Напомним, неделю назад Регина Тодоренко сообщила, что имеет серьезное заболевание позвоночника. Знаменитость имеет болезнь еще с детства.

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