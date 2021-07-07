Регина Тодоренко сообщила, что имеет серьезное заболевание позвоночника

Знаменитости многое нельзя делать.

Ведущая и певица Регина Тодоренко, которая недавно призналась, что стеснялась своего тела, рассказала о проблемах со здоровьем.

Артистка призналась, что с детства имеет серьезную болезнь позвоночника. Какую именно, знаменитость не уточнила. Однако решила рассказать об этом поклонникам, поскольку на днях проснулась от невыносимой боли в спине.

"С этим я ничего поделать не могу. У меня серьезная болезнь позвоночника. Мне с детства нельзя было делать много вещей, которые доступны другим детям. Я хотела, чтобы мне позволяли прыгать на батутах, на банджи, кататься на коньках. Я настолько хотела быть нормальной, что доказывала — смогу делать даже больше, чем нормальные дети!" — поделилась Регина.

instagram.com/reginatodorenko

По словам Тодоренко, именно эта проблема мотивировала ее сделать много экстремальных вещей, таких как облететь планету, прыгнуть с высоты 111 метров, прыгнуть с парашютом. Знаменитость объяснила, что боль постоянно напоминает о том, что жизнь не вечна.

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала, как похудела на 20 кг после родов. В первую очередь артистка советует обратить внимание на питание.

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