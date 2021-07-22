Регина Тодоренко в Нью-Йорке встретила Сару Джессику Паркер

Артистка с мужем отправилась в США.

Певица и актриса Регина Тодоренко, которой муж подарил путешествие в Америку, рассказала фанатам об исполнении одной своей мечты.

Так, находясь с любимым Владом Топаловым в Нью-Йорке, Регине посчастливилось встретиться с кумиром своей юности Сарой Джессикой Паркер. Как известно, сейчас в городе длятся съемки продолжения культового сериала "Секс в большом городе".

И Тодоренко как раз оказалась в эпицентре съемок, о чем рассказала в Instagram.

"В юности я смотрела сериал "Секс в большом городе" по телевизору. Каждый раз, когда я смотрела сериал об этих четырех невероятно красивых женщинах, казалось, что они с другой планеты, такие недосягаемые. Наряд от кутюр, туфли от Manolo Blahnik. Рестораны, в которые нужно бронировать столик за месяцы. Свободные красивые подруги. Я как сейчас помню, как когда была девчонкой, сидела перед телевизором и, едва не плача, говорила маме: "Ну как? Как мне попасть туда?". В Нью-Йорке я встретила главную героиню сериала!" — поделилась эмоциями Тодоренко.

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

В память об этой невероятной встрече исполнительница решила себе купить пару туфель в магазине, который принадлежит Саре Джессике Паркер.

Напомним, ранее Регина Тодоренко шокировала изменениями во внешности за 13 лет. В начале карьеры певица выглядела забавно.

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