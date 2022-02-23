Регина Тодоренко, живущая в России, прокомментировала события в Украине

Артистка надеется, что будет мир.

Певица и ведущая Регина Тодоренко решила высказать свое мнение относительно событий между Украиной и Россией.

На странице в Instagram знаменитость разместила фотографию, на которой позирует с семьей – мужем, российским певцом Владом Топаловым и их общим сыном Михаилом. Причем со своей стороны Регина разместила стикер в виде флага Украины, со стороны мужа – русского флага, а в руках их сына – эмоджи флагов обеих стран.

"Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания! UARU" – подписала фотографию Регина.

Вместе с тем, артистка выключила под постом возможность комментировать его. Наверное, чтобы избежать волны негативных комментариев.

Отметим, что Регина Тодоренко родом из Одессы, но переехала в Россию, где живет и работает, вслед за своим мужем Владом Топаловым.

Кстати, Влад Топалов занесен в базу сайта "Миротворец" за "неоднократное незаконное пересечение государственной границы Украины" и "участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма".

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