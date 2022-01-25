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Регину Тодоренко раскритиковали из-за откровенного фото в купальнике: "Целлюлит видно"

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Регину Тодоренко раскритиковали из-за откровенного фото в купальнике: "Целлюлит видно"

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Звезда опубликовала пикантное фото.

Ведущая и певица Регина Тодоренко улетела отдыхать в Мексику.

Оттуда артистка уже успела в своем Instagram поделиться пикантными фото. Звезда показала снимок, на котором позировала на фоне Карибского моря. Исполнительница надела купальник и демонстрировала свои красивые ягодицы.

Регина Тодоренко в купальнике / © instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко в купальнике / instagram.com/reginatodorenko

"Мужу привет", — подписала фото Тодоренко.

Впрочем, не все подписчики Регины оценили ее новый снимок. Некоторые начали ей писать, что такой контент нужно отправлять мужу в личные сообщения. Некоторые же раскритиковали ее фигуру.

  • Я ведь не муж, и остальные ваши подписчики тоже... Мне кажется, что это невежливо
  • Регина, целлюлит видно
  • Такое мужу нужно присылать, зачем публиковать?

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