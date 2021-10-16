Регину Тодоренко захейтили за фото в нижнем белье: "Ваша фигура выглядит лучше"

Артистка интересным способом решила привлечь внимание.

Ведущая и певица Регина Тодоренко решилась на отчаянный шаг.

Артистка запостила у себя в Instagram довольно откровенное фото. На снимке она предстает только в нижнем белье телесного цвета. Регина сидит на кровати и вызывающе смотрит в камеру. Как объяснила Тодоренко, она понимает, что этот кадр наберет гораздо больше реакций, чем, например, ее посты о помощи для больных детей.

instagram.com/reginatodorenko

"Как и обещала фото в нижнем белье. Повышаем охваты. Делимся впечатлениями. Отнеситесь к этому посту с юмором, но я и в самом деле перестала понимать политику Instagram. Хуже всего в моем аккаунте заходят фото с детьми, которым нужна помощь. Неужели только таким способом, раздеваясь, обнажившись, можно привлечь разумную адекватную аудиторию к чему-то хорошему?! " — написала Регина.

Однако поклонники на такую откровенность артистки отреагировали не слишком положительно. "Белье не очень красивое", "что-то как-то не очень у вас фото получилось, обычно ваша фигура выглядит лучше", "в одежде как-то привычнее видеть вас".

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