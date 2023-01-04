Реннера переехал ратрак, а Heil упала в оркестровую яму: звезды, с которыми произошли несчастные случаи

Не всем знаменитостям повезло без травм закончить 2022-й год и начать 2023-й. С некоторыми звездами произошел несчастный инцидент, во время которого они получили определенные повреждения.

У кого-то травмы были серьезные, что пришлось немедленно ехать в больницу, а кто-то сумел справиться без помощи медиков.

Редакция сайта TСН.ua предлагает посмотреть подборку знаменитостей, с которыми во время новогодних праздников произошли несчастные случаи.

Джереми Реннер

Звезда "Мстителей" Джереми Реннер на утро после празднования Нового года попал в больницу. С актером произошел несчастный случай. Звезда решил убрать снег с дороги ратраком, чтобы его семья после снежной бури смогла выехать из дома. Впрочем, когда знаменитость вышел из транспортного средства, то произошло непредсказуемое. Ратрак переехал ногу Джереми. К счастью, рядом оказался сосед-медик звезды, который до приезда врачей остановил кровотечение.

Джереми Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Джереми же доставили вертолетом в больницу, где ему сделали две операции. Сейчас он находится в критическом, но стабильном состоянии в реанимации. А недавно Реннер вышел к фанатам на связь и поблагодарил за поддержку.

"Благодарю всех за теплые слова. Сейчас я слишком не в форме, чтобы печатать. Но я посылаю вам всем любовь", — обратился к поклонникам Реннер.

Jerry Heil

С украинской певицей Jerry Heil во время концерта в Тернополе, 21 декабря, произошел несчастный случай. Исполнительница упала в оркестровую яму с 3-метровой высоты.

Артистку срочного госпитализировали в больницу. Как впоследствии рассказала Jerry, после падения на бетон у нее сломано ребро, сотрясение мозга и немного гематом на теле. Певице тоже было сложно самой вставать с кровати и садиться.

Jerry Heil показала гематому / Фото: instagram.com/thejerryheil

Однако Heil поделилась, что быстро поправится и с каждым днем ей становится лучше. А вот врачи дали свой прогноз. Медики подчеркнули, что боль Jerry будет испытывать еще три месяца, а раны будут заживать около двух недель.

MELOVIN

Певец MELOVIN перед новогодними праздниками попал в аварию. Все произошло вечером, когда знаменитость ехала в такси за подарками для родных на Новый год. В авто, в котором находился Мел, въехал бус.

MELOVIN попал в ДТП / Фото: instagram.com/melovin_official

К счастью, исполнитель после ДТП отделался лишь легкими травмами и испугом. Во время аварии артист повредил колено, а также у него сильно болела голова.

MELOVIN попал в ДТП / Фото: instagram.com/melovin_official

"Отпраздную этот день как еще один день рождения. голова болит и колено. Но спасибо Вселенной, что жив", — писал тогда артист.

Анна Тринчер

Исполнительница прямо перед концертом серьезно травмировала ногу. В частности, перед выходом на сцену, артистка упала с лестницы. Анне пришлось вызывать медиков, ведь она едва ходила и хромала. Врачи вкололи знаменитости обезболивающее и, несмотря на сильную боль, Тринчер отыграла концерт.

Анна Тринчер травмировала ногу

"Я не знаю, как я пережила. Я упала со ступенек и повредила ногу. Я была очень расстроена. И не из-за того, что было больно… Это произошло прямо перед выходом на сцену", — рассказывала тогда певица.

Анна Тринчер травмировала ногу

Травма еще давала о себе знать. У Анны впереди были съемки клипа с позитивом на песню "Який ти козак". Тогда звезда должна была все время танцевать на каблуках. Анне также кололи обезболивающее.

"Съемки были очень сложные. Мы сняли клип в очень холодном павильоне всего за одну ночь. Да еще и с моей полусломанной ногой на каблуках и с танцами", — делилась Анна в комментарии сайту ТСН.ua.

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