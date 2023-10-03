Рэпер Дрейк на концерте неожиданно подарил фанату 50 тысяч долларов и объяснил почему

Известный канадский рэпер Дрейк ошеломил поступком на своем концерте. Он подарил поклоннику 50 тысяч долларов.

Дело в том, что фаната Дрейка недавно бросила девушка. Парень пришел на концерт кумира с плакатом, на котором он поделился своими переживаниями. Рэпер решил утешить фаната. Он сделал ему щедрый презент – подарил 50 тысяч долларов. Исполнитель посоветовал парню забыть о девушке.

"Я дам тебе 50 тысяч долларов, так что сегодня ты похвастаешься перед ней... К черту эту юную леди", — сказал музыкант прямо со сцены.

Рэпер Дрейк на своем концерте подарил фанату 50 тысяч долларов

Отметим, рэпер не впервые на своих концертах делает щедрые подарки. Недавно он подарил поклоннице сумку Hermes Birkin, стоимость которой составляет 35 тысяч долларов.

Напомним, щедрые подарки поклонникам также может сделать и американская певица Бейонсе. На своем концерте она вручила фанату очки стоимостью 53 тысяч долларов.

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