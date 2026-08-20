Рэпер из США приехал в Москву развлекать россиян, но сразу же поплатился за это: как его наказали

Lil Pump / © Associated Press

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Американский рэпер Lil Pump, несмотря на мировой бойкот России из-за развязаной в Украине войны, прибыл в столицу страны-агрессора.

Исполнитель прилетел в РФ не просто так, а развлекать россиян. Он собрался 22 августа выступать в Москве. В страну-агрессор рэпер прибыл заранее, где его уже встретили, так сказать, с хлебом и солью. Сам Lil Pump начал цинично восхвалять Россию, называть Москву лучшим городом и заявлять, как ему все нравится.

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«Я просто безумно рад снова оказаться в этой прекрасной стране. Сейчас я собираюсь оторваться по полной, потому что для меня это страна номер один. Из всех городов, где я выступал, Москва — на первом месте. Мне здесь очень нравится», — цинично выдал рэпер.

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Lil Pump в России

Однако такая циничная позиция Lil Pump по отношению к РФ не осталась без внимания. Рэпер уже поплатился за свои хвалебные оды России. В частности, он был внесен в базу сайта «Миротворец» за участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на снижение санкционного давления и оправдание российской агрессии.

Отметим, Lil Pump — американский рэпер, настоящее имя которого Газзи Гарсия. Наибольшую известность ему принесла композиция Gucci Gang. После начала полномасштабной войны в Украине он не присоединился к бойкоту РФ и не осудил преступления россиян, как это делает большинство западных знаменитостей. Он восхваляет страну-агрессор и охотно туда приезжает.

Напомним, недавно скандальный рэпер Канье Вест собрался в РФ. Однако у пропагандистов это неожиданно вызывало истерику.

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