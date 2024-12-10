Рэпер Jay-Z после скандальных обвинений в изнасиловании появился на публике с Бейонсе и дочерью

Американский рэпер Jay-Z после скандальных обвинений в изнасиловании несовершеннолетней появился на публике с женой, певицей Бейонсе, и их общей дочерью.

Семейство посетило светское мероприятие. В частности, они побывали на допремьерном показе мультфильма "Мусафа: Король Лев", где одну из героинь озвучила 12-летняя Блю Айви. На событие Бейонсе выбрала золотистое обтягивающее платье, Jay-Z – коричневый костюм с белой рубашкой и галстуком, а Блю Айви надела пышное блестящее платье. Кстати, на светском мероприятии к знаменитостям также присоединилась теща рэпера – Тина Ноулз.

Jay-Z, Бейонсе, Блю Айви и Тина Ноулз / Фото: Associated Press

Несмотря на скандальные обвинения, о которых на днях стало известно публике, семейство выглядело непринужденно, улыбалось и охотно позировало перед объективами папарацци.

Jay-Z, Бейонсе и их дочь / Фото: Associated Press

Напомним, 8 декабря против Jay-Z посыпались серьезные обвинения. Женщина, которая пожелала остаться анонимной, заявила, что рэпер ее изнасиловал, когда ей было всего 13 лет. Произошло это якобы на вечеринке скандального P. Diddy – приятеля Jay-Z, который сейчас находится за решеткой из-за обвинений в насилии и секс-торговле. Сам рэпер отрицает, что хоть когда-то совершал подобные ужасные преступления.

Читайте также: