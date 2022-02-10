Рэпер Nelly случайно запостил в Сеть видео орального секса с девушкой

Знаменитость извинился за инцидент.

Популярный американский рэпер Nelly вляпался в скандал.

Так, 47-летний артист, настоящее имя которого Корнелл Хэйнс, на днях запостил в своих Instagram-stories видео орального секса с девушкой. Несмотря на то, что пикантный ролик быстро удалили, фанаты знаменитости успели сделать запись и распространить в Twitter.

Сам исполнитель заявил изданию TMZ, что не планировал публиковать видео. Также Нелли извинился за инцидент.

Nelly / Getty Images

"Я искренне извиняюсь перед юной леди и ее семьей, это нежелательная огласка для нее. Это было старое видео, которое было частным и никогда не предназначалось для публикации", – прокомментировал звезда.

Также команда артиста не исключает, что страницу рэпера взломали. Теперь они озабочены тем, что в Сети может быть больше личного контента Нелли, в частности финансовая информация, личные документы и пароли.

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