Рэпер OTOY рассказал о гибели брата-военного, пропавшего без вести во время прорыва "Азовстали"

Известный украинский рэпер OTOY рассказал о своем брате-военном Дмитрии, погибшем во время прорыва "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.

Долгое время двоюродный брат Вячеслава (настоящее имя артиста) считался пропавшим без вести, поэтому семья артиста не оставляла надежды, что он вернется домой. Во время "Евровидения-2022" OTOY обращался с просьбой к группе Kalush Orchestra говорить об "Азовстале" со сцены шоу.

Рэпер с теплом вспоминает своего брата, отдавшего жизнь за независимость, и признается, что всю жизнь именно он был для него примером мужа.

"В моей жизни с момента рождения отсутствовал такой прототип отца. Своего отца я отцом назвать не могу. Биологически – да, но фактически – нет. Если мы говорим об институте семьи и отцовства как таковом, то у меня этого не было. Не было, на кого посмотреть. И вот Дмитрий — это лучший отец. Это самый верный друг, самый умный старший брат для всех своих братьев. "Ґрунт".

OTOY / Фото: instagram.com/otoysounds

Как рассказал Вячеслав, Дмитрий встал на защиту государства еще в 2015 году, когда война пришла на Донбасс. Жизнь воина оборвалась в апреле 2022 года.

"Он воевал еще со времен Широкино, потому что он родом из тех краев. Его родители находились в оккупации, когда уже произошла блокада Мариуполя. Он ушел из войска на время в 2017 году, затем вернулся. Полномасштабное вторжение застало его в рядах бригады" ", где он был, собственно, изначально. Погиб во время прорыва на "Азовсталь" 15 апреля 2022 года", — поделился OTOY.

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