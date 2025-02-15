Рэпер OTOY закрутил роман с известной бизнесвумен и впервые показал ее

Рэпер OTOY впервые рассекретил свои отношения.

В своем фотоблоге артист сделал романтическое признание. По случаю праздника Дня влюбленных звезда опубликовал фото с возлюбленной. Ею оказалась соучредительница известного бренда одежды, украшений и аксессуаров Мария Гаврилюк. На черно-белом изображении счастливые возлюбленные позируют в объятиях.

В новой публикации OTOY также адресовал избраннице забавное поздравление, где признал Марию стимулом к постоянным собственным и карьерным изменениям. Сколько пара вместе – неизвестно, но она уже задумывается о пополнении в семье и свадьбе.

OTOY и Мария Гаврилюк / Фото: instagram.com/otoysounds

"Ты — моя причина ходить в душ два раза в день, следить за фигурой, писать музон, *б*шить айтишку, запоминать рагульские шутки, делать шаги к собственному бизнесу, хотеть детей не когда-то, а в скором будущем, представлять самую красивую свадьбу, переставать жрать джанкфуд", - с юмором написал рэпер.

В комментариях Мария растрогала своей реакцией на такое милое признание: "Я тебя так люблю, что это никак невозможно описать. Мой самый ценный человек".

Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" Иван Люленов рассказал о своем трехлетнем романе с танцовщицей и почему в 30 лет пока не собирается играть свадьбу.

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