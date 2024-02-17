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Рэпер Snoop Dogg сообщил о смерти 45-летнего брата и показался на кладбище

Рэпер Snoop Dogg сообщил о смерти 45-летнего брата и показался на кладбище

Рэпер Snoop Dogg сообщил о смерти 45-летнего брата и показался на кладбище

Snoop Dogg и Бинг Вортингтон / Фото: instagram.com/snoopdogg

Исполнитель почтил память родного человека и опубликовал общие фото.

Популярный американский рэпер Snoop Dogg рассказал о горе в семье.

Так, в своем фотоблоге исполнитель написал, что его сводный брат Бинг Вортингтон ушел из жизни в 45-летнем возрасте. Пока причины смерти не разглашаются.

По этому поводу Snoop Dogg опубликовал памятные фото с родным человеком и вспомнил лучшие моменты жизни брата. В частности, как Вортингтон навещал маму и бабушку, которые уже тоже, к сожалению, умерли, и весело проводил время с братом.

Snoop Dogg и Бинг Вортингтон в компании близких / © instagram.com/snoopdogg
Snoop Dogg и Бинг Вортингтон в компании близких / Фото: instagram.com/snoopdogg
Бинг Вортингтон с мамой / © instagram.com/snoopdogg
Бинг Вортингтон с мамой / Фото: instagram.com/snoopdogg
Snoop Dogg и Бинг Вортингтон с бабушкой / © instagram.com/snoopdogg
Snoop Dogg и Бинг Вортингтон с бабушкой / Фото: instagram.com/snoopdogg

На одном из серии фото знаменитость предстает на кладбище со своими родственниками.

Snoop Dogg с близкими / © instagram.com/snoopdogg
Snoop Dogg с близкими / Фото: instagram.com/snoopdogg
Snoop Dogg / © instagram.com/snoopdogg
Snoop Dogg / Фото: instagram.com/snoopdogg

"Бинг всегда заставлял нас смеяться. Теперь ты с мамой. До встречи!", - растрогал подписью исполнитель.

К слову, поклонники и звездные коллеги также поддержали рэпера в трудную минуту и разделили с ним горе.

  • Будь сильным, брат! Сочувствуем и молимся
  • Выражаем искренние соболезнования вам и вашим родным
  • Мне так жаль. Я очень сочувствую. Он воссоединился на небесах с твоей момой. Мои искренние соболезнования вам и вашим родным
  • Мои глубокие соболезнования, Снуп. Мы тебя любим

Напомним, недавно украинская актриса Ада Роговцева показала архивное фото с сыном Константином, умершим от онкоболезни.

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