Рэпер Snoop Dogg сообщил о смерти 45-летнего брата и показался на кладбище

Популярный американский рэпер Snoop Dogg рассказал о горе в семье.

Так, в своем фотоблоге исполнитель написал, что его сводный брат Бинг Вортингтон ушел из жизни в 45-летнем возрасте. Пока причины смерти не разглашаются.

По этому поводу Snoop Dogg опубликовал памятные фото с родным человеком и вспомнил лучшие моменты жизни брата. В частности, как Вортингтон навещал маму и бабушку, которые уже тоже, к сожалению, умерли, и весело проводил время с братом.

Snoop Dogg и Бинг Вортингтон в компании близких / Фото: instagram.com/snoopdogg

Бинг Вортингтон с мамой / Фото: instagram.com/snoopdogg

Snoop Dogg и Бинг Вортингтон с бабушкой / Фото: instagram.com/snoopdogg

На одном из серии фото знаменитость предстает на кладбище со своими родственниками.

Snoop Dogg с близкими / Фото: instagram.com/snoopdogg

Snoop Dogg / Фото: instagram.com/snoopdogg

"Бинг всегда заставлял нас смеяться. Теперь ты с мамой. До встречи!", - растрогал подписью исполнитель.

К слову, поклонники и звездные коллеги также поддержали рэпера в трудную минуту и разделили с ним горе.

Будь сильным, брат! Сочувствуем и молимся

Выражаем искренние соболезнования вам и вашим родным

Мне так жаль. Я очень сочувствую. Он воссоединился на небесах с твоей момой. Мои искренние соболезнования вам и вашим родным

Мои глубокие соболезнования, Снуп. Мы тебя любим

Напомним, недавно украинская актриса Ада Роговцева показала архивное фото с сыном Константином, умершим от онкоболезни.

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