Рэпер Тревис Скотт прокомментировал гибель восьми человек во время своего концерта на фестивале в США

Рэпер Тревис Скотт прокомментировал гибель восьми человек во время своего концерта на фестивале в США

Исполнитель выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавших.

Рэпер Тревис Скотт "опустошен" гибелью восьми человек в давке во время своего выступления на музыкальном фестивале в американском штате Техас.

Соответствующее заявление исполнитель озвучил в субботу, 6 ноября, сообщает The Hill.

"Я абсолютно опустошен тем, что произошло вчера вечером, — высказался он. — Я молюсь о семьях и всех пострадавших от случившегося на фестивале Astroworld".

Скотт добавил, что "полностью поддерживает" расследование инцидента и "полон решимости работать вместе с сообществом Хьюстона для исцеления и поддержки нуждающихся семей".

В давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне вечером в пятницу, 5 ноября, погибли восемь человек от 14 до 27 лет. Двое погибших были несовершеннолетними.

Еще у одиннадцати участников фестиваля произошла остановка сердца, их пришлось реанимировать прямо в толпе. Кроме того, на месте происшествия развернули полевой госпиталь, в который обратились около трехсот пострадавших.

На видеозаписях с места инцидента видно, что Скотт несколько раз приостанавливал свое выступление, обращаясь в службу безопасности с просьбой помочь своим поклонникам. В конце концов, он завершил концерт, посетителями которого стали около 50 тысяч человек.

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