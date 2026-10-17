Рэпер-военный Yarmak крестил новорожденного сына: фото из таинства и кто из звезд стал кумом

Yarmak / © instagram.com/yarmak_music

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Украинский рэпер и военнослужащий Yarmak, настоящее имя которого Александр Ярмак, крестил новорожденного сына.

Правда, сам артист эту новость скрывает. А вот новоиспеченный кум рэпера оказался более разговорчивым. Крестным отцом новорожденного сына Yarmak стал его давний коллега — шоумен Женя Янович.

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Об этом ведущий рассказал в Instagram-stories. Женя Янович признался, что крещение 2-месячного Святослава состоялось 16 октября. В частности, он уже показал несколько кадров из таинства. На одном из фото ведущий держал маленького Святослава на руках, пока отец совершал обряд крещения. На другом снимке Янович уже позировал вместе с Ярмаком.

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«Есть место свету. Вчера (16 октября — прим. ред.) стал крестным отцом Святослава Александровича», — поделился шоумен.

Крещение сына Александра Ярмака

Также Женя Янович просто не смог не вспомнить сериал «Как закалялся стайл», в котором они с Александром Ярмаком играли лучших товарищей. Как отметил шоумен, понадобилось 13 лет, чтобы крепкая дружба переросла в кумовство.

«От „Саня, я порешал“ и „Гусь, ты дебил“ к „Кум, поздравляю вас!“ каких-то 13 лет», — пошутил ведущий.

Александр Ярмак и Женя Янович

Напомним, недавно скрипачка Ассия Ахат раскрыла подробности кумовства с продюсером Юрием Никитиным и певицей Ольгой Горбачевой. Музыкант также рассказала об отношениях с 21-летней крестницей.

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