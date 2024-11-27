Рэпер-военный Yarmak на романтическом фото показал жену-красавицу и нежно поздравил ее с 35-летием

Избранница исполнителя отмечает день рождения.
Известный украинский рэпер Yarmak, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, сообщил о празднике в его семье.
Жена исполнителя, с которой он воспитывает 5-летнюю дочь Соломию, празднует день рождения. У Анны в этом году юбилей. Возлюбленной музыканта исполняется 35 лет. Yarmak постом в Instagram поздравил жену с важным праздником. В частности, он опубликовал их совместное романтическое фото. На снимке супруги нежно позируют друг возле друга среди зелени на фоне ярких солнечных лучей.
Кроме того, Yarmak посвятил имениннице стихотворение, в котором выразил свои чувства к ней. В поэзии артист отметил, что благодарен жене, что, несмотря на все испытания судьбы, она всегда рядом, поддерживает его, и они вместе проходят все кризисы.
Найбільший скарб в житті - знайти свою людину!
Хто почуття не розгубив - той справжній багатій
Ти не миттєва сторіз, ти моя половина
Моя увага, моя любов і повага тій,
Що завжди була поруч, коли так важко було
Завжди говорила, що ми всім бідам на зло
Пройдемо всі сюрпризи долі
Були кризи, були сльози, було сказано щось мимоволі
Я не знаю, з якого ти поверху неба
Але тягне лиш до тебе, до тебе, до тебе…
Я не знаю, чи даси мені своєї згоди
Та я вчинками до тебе вистеляю сходи!
К поздравлениям также присоединились звездные подписчики рэпера. Теплые слова жене исполнителя написали ведущая Леся Никитюк, певица Светлана Тарабарова и другие.
Читайте также: