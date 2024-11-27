Рэпер-военный Yarmak на романтическом фото показал жену-красавицу и нежно поздравил ее с 35-летием

Известный украинский рэпер Yarmak, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, сообщил о празднике в его семье.

Жена исполнителя, с которой он воспитывает 5-летнюю дочь Соломию, празднует день рождения. У Анны в этом году юбилей. Возлюбленной музыканта исполняется 35 лет. Yarmak постом в Instagram поздравил жену с важным праздником. В частности, он опубликовал их совместное романтическое фото. На снимке супруги нежно позируют друг возле друга среди зелени на фоне ярких солнечных лучей.

Yarmak с женой / Фото: instagram.com/yarmak_music

Кроме того, Yarmak посвятил имениннице стихотворение, в котором выразил свои чувства к ней. В поэзии артист отметил, что благодарен жене, что, несмотря на все испытания судьбы, она всегда рядом, поддерживает его, и они вместе проходят все кризисы.

Найбільший скарб в житті - знайти свою людину!

Хто почуття не розгубив - той справжній багатій

Ти не миттєва сторіз, ти моя половина

Моя увага, моя любов і повага тій,

Що завжди була поруч, коли так важко було

Завжди говорила, що ми всім бідам на зло

Пройдемо всі сюрпризи долі

Були кризи, були сльози, було сказано щось мимоволі

Я не знаю, з якого ти поверху неба

Але тягне лиш до тебе, до тебе, до тебе…

Я не знаю, чи даси мені своєї згоди

Та я вчинками до тебе вистеляю сходи!

К поздравлениям также присоединились звездные подписчики рэпера. Теплые слова жене исполнителя написали ведущая Леся Никитюк, певица Светлана Тарабарова и другие.

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