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Рэпер-военный YARMAK растрогал нежным поцелуем жены и показал их трехмесячного сына
В звездной семье особенный праздник.
Украинский рэпер и военнослужащий YARMAK, настоящее имя которого Александр Ярмак, растрогал чувственным поздравлением жены с днем рождения.
В этом году Анна Ярмак отметила 37-летие. В своем фотоблоге она показала свое самое большое сокровище — семью. Так, на фото счастливая именинница попозировала в полном составе семьи: с мужем и двумя детьми.
«37. Благодарю Бога и Вооруженные Силы Украины, что имею самое ценное в жизни», — растрогала подписью фото жена военного.
Тем временем YARMAK вспомнил крещение сына и поделился одной из фотографий того дня, где нежно целует Анну, державшую новорожденного. А в посте Александр публично обратился к возлюбленной с поздравлениями и благодарностью.
«С Днем рождения, моя любимая жена! Спасибо за наших прекрасных детей и за общий путь», — поздравил рэпер.
К слову, летом этого года супруги отпраздновали 10-ю годовщину брака. А уже в августе пара порадовала всех новостью о пополнении в семье. У них родился второй ребенок — сын Святослав. Также Анна и Александр воспитывают старшую 7-летнюю дочь Соломию.
Напомним, недавно актриса Алисса Милано также впервые за длительное время показала фото с мужем и детьми и как они праздновали День благодарения все вместе.