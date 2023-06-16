Рэпер YARMAK довел до слез видео встречи с дочерью, к которой приехал с фронта на день рождения

Украинский рэпер YARMAK, с самого начала полномасштабной войны защищающий нашу страну в составе ВСУ на передовой, рассказал, что на один день вернулся в Киев с фронта.

А все для того, чтобы лично поздравить свою дочь Мию с днем рождения. Сегодня, 16 июня, девочка отмечает четырехлетие. На странице в Instagram YARMAK поделился трогательным видео, как заходит в комнату дочери с букетом, и будит ее:

"Вчера папа просто с позиции, только сбросив броню, летел на поезд, чтобы с утра поздравить свое счастье с днем рождения и ехать назад. Папа всегда выполняет обещания, папа обязательно дойдет до победного дня! Спасибо моей любимой жене, подарившей мне главное счастье жизни и воспитывает добрым, патриотическим и искренним человеком нашего малыша", – подписал видео YARMAK.

Поклонники признались, что не смогли удержать слез, увидев эти кадры: "Сердце вдребезги… С днем рождения вашу доченьку! Счастливого, мирного и победного детства!", "Действительно до слез. Мы обязательно победим и каждый герой вернется к своим родным", "боже, рыдаю! С днем рождения кроху".

Напомним, ранее рэпер YARMAK ошеломил кадрами маленькой дочери со сбитой российской ракетой рядом. Вражеский снаряд сбили прямо возле дома семьи.

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