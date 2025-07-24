Рэпер YARMAK, который служит в рядах ВСУ, честно рассказал о кризисах в браке: "Были на грани развода"

YARMAK с женой / © instagram.com/yarmak_music

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Украинский рэпер и военнослужащий YARMAK, настоящее имя которого Александр Ярмак, откровенно поделился пережитыми трудностями в браке на фоне войны.

Артист с женой Анной вместе уже 11 лет и воспитывают дочь Соломию. Впрочем, в интервью oboz.ua YARMAK откровенно признался, что они с избранницей неоднократно оказывались на грани развода. В частности, и после начала полномасштабного вторжения России.

"Война очень истощает эмоционально. Моя семья несколько раз тоже была на грани развода. Ты возвращаешься домой истощенный, нервный, можешь не заметить, что где-то не уделил внимания. Все непросто, и я над этим стараюсь работать", — поделился исполнитель.

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Ярмак с женой и дочерью / © instagram.com/yarmak_music

YARMAK отметил, что несмотря на сложности, считает семью главной ценностью в своей жизни. В самые критические моменты он находит силы делать что-то приятное для жены — подарить цветы, сказать теплые слова, быть рядом. Это, по словам рэпера, помогает сохранять связь даже тогда, когда эмоциональная нагрузка достигает предела.

"Легко ли отпустила меня жена на войну? Нет. Думаю, любая женщина, которая искренне любит, поступила бы так же. Это всегда трудно. Но мы стараемся держать контакт, поддерживать друг друга даже в такие тяжелые времена. Я искренне благодарен жене и дочери за поддержку. Мы находим общий язык, хотя критические моменты бывают до сих пор, признаюсь откровенно. Семья для меня — это главный смысл того, почему я в армии. Я защищаю свою страну, потому что хочу жить в ней со своей семьей", — подчеркнул звезда.

Напомним, недавно военный впервые за долгое время вышел на сцену и раскрыл, где сейчас служит.