- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
Рэпер Yarmak на редких фото показал дочь-красавицу и нежно поздравил ее с 7-летием
Артист сообщил о важном празднике в его семье.
Украинский рэпер и военнослужащий YARMAK, настоящее имя которого Александр Ярмак, празднует день рождения дочери Соломии.
15 июня наследнице музыканта исполняется уже семь лет. По случаю особенной даты артист посвятил дочери трогательный пост в Instagram. Он опубликовал серию кадров с Соломией, на которых можно заметить, как девочка уже заметно подросла и изменилась.
На одном из фото можно заметить, как Александр и его жена Анна поздравляли дочь с праздником. Супруги устроили для Соломии сюрприз. Они украсили комнату воздушными шарами, а также заказали для именинницы тортик, на котором красовалась зажженная свеча. Сама же Соломия надела праздничное платье, а свои длинные волосы она распустила.
Сам Александр Ярмак не скрывает, что время прошло очень быстро, что даже сложно понять, что его дочери уже семь лет. Он подчеркнул, что безгранично любит Соломию и воспитывает ее в правильном контексте.
«Остановите время, Мии уже 7 лет. Люблю тебя, мое сердце! Мы тебя залюбливаем, но ты точно растешь в правильном контексте», — обратился к дочери рэпер.
Отметим, с 2016 года Александр Ярмак состоит в браке с моделью Анной. В июне 2019-го у пары родилась общая дочь Соломия.
Напомним, недавно танцовщица Елена Шоптенко показывала подросшего сына. Хореограф также нежно поздравляла его с 8-летием.