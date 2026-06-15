Рэпер Yarmak на редких фото показал дочь-красавицу и нежно поздравил ее с 7-летием

Рэпер Yarmak с дочерью / © instagram.com/yarmak_music

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Украинский рэпер и военнослужащий YARMAK, настоящее имя которого Александр Ярмак, празднует день рождения дочери Соломии.

15 июня наследнице музыканта исполняется уже семь лет. По случаю особенной даты артист посвятил дочери трогательный пост в Instagram. Он опубликовал серию кадров с Соломией, на которых можно заметить, как девочка уже заметно подросла и изменилась.

На одном из фото можно заметить, как Александр и его жена Анна поздравляли дочь с праздником. Супруги устроили для Соломии сюрприз. Они украсили комнату воздушными шарами, а также заказали для именинницы тортик, на котором красовалась зажженная свеча. Сама же Соломия надела праздничное платье, а свои длинные волосы она распустила.

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Дочь рэпера Ярмака / © instagram.com/yarmak_music

Сам Александр Ярмак не скрывает, что время прошло очень быстро, что даже сложно понять, что его дочери уже семь лет. Он подчеркнул, что безгранично любит Соломию и воспитывает ее в правильном контексте.

Дочь рэпера Ярмака / © instagram.com/yarmak_music

«Остановите время, Мии уже 7 лет. Люблю тебя, мое сердце! Мы тебя залюбливаем, но ты точно растешь в правильном контексте», — обратился к дочери рэпер.

Рэпер Ярмак с дочерью / © instagram.com/yarmak_music

Отметим, с 2016 года Александр Ярмак состоит в браке с моделью Анной. В июне 2019-го у пары родилась общая дочь Соломия.

Напомним, недавно танцовщица Елена Шоптенко показывала подросшего сына. Хореограф также нежно поздравляла его с 8-летием.

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