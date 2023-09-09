Рэпер Yarmak о скандале вокруг Лободы в Харькове и ее выступлениях для военных: "Я ох*ел"

Украинский рэпер Александр Ярмак, известный как Yarmak, высказался о скандале, произошедшем после выступления певицы Светланы Лободы в Харькове.

В YouTube-проекте Евгения Яновича "20:23" артист, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, признался, что ошеломлен тем, что украинцы принимают Лободу и ходят на ее концерты:

"Я ох*ел. Я удивляюсь этим военным (которые ходят на Лободу – прим.ред) и удивляюсь тому, насколько Лобода привыкла пробивать стены. Скажу по своей ситуации, которая касалась ее выступления в Харькове. После этого был будто скандал, который был искусственно созданный, связанный со мной. Я написал, что все, кто присутствовал на концерте Лободы в Харькове, – это балласт нации. Я подтверждаю, что я считаю, что это балласт нации. И если люди не осознают, что происходит в стране, кто перед ними и как этот человек ведет себя, то я от своих слов никогда не отказываюсь", – отметил Yarmak.

Рэпер YARMAK, Светлана Лобода

Рэпер добавил, что его слова привели к тому, что некий блогер "разнес" его в заказной статье и это подхватили другие паблики. По мнению Yarmak, этот скандал искусственно создал кто-то из окружения Лободы:

"Возможно кто-то из окружения Лободы решил, что конкурентов надо гасить. Это говорит о том, что это окружение настолько не в контексте, оно не осознает, что происходит. У них если это конкурент, человек с другими взглядами, его нужно уничтожать любыми методами. Началась атака ботов, это заметно что это сделано искусственно. Это настолько жалко, особенно сейчас, когда тратятся и средства, и ресурс не на помощь, а на то, чтобы как-то отбелить репутацию. Лично я, в первую очередь, вижу, что человек не понимает, что такое Украина. Что такое украинское общество", – прокомментировал Александр.

Напомним, что ранее рэпер Yarmak признался, что стал командиром подразделения управления дронами. Защитник поделился, сколько людей у него в подчинении и какие функции он будет выполнять.

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