Рэпер YARMAK ошеломил кадрами трехлетней дочери со сбитой российской ракетой

Украинский рэпер и военнослужащий YARMAK поделился потрясающими фотографиями со своей трехлетней дочерью Соломией.

На фото, опубликованном музыкантом в Instagram, его дочь позировала на фоне сбитой российской ракеты. Обломки вражеского оружия упали прямо у дома семьи рэпера в Киеве. Под кадрами с ребенком YARMAK очень эмоционально высказался о россиянах и их кровавых преступлениях.

"Реалии времени. По папе х*ярит танк и арта каждый день, а жена с ребенком прячется каждую ночь от ракет. Это моя Соломия, а на заднем плане сбитое российское говно неподалеку от нашего дома", — написал музыкант.

Певец добавил, что фото дочери было сделано после того, как место прилета тщательно осмотрели пиротехники и соответствующие службы.

Дочь YARMAK / Фото: instagram.com/yarmak_music

Дочь YARMAK / Фото: instagram.com/yarmak_music

Артист уверен, что все российские преступники после войны понесут наказание, которого заслуживают.

"Да проклятая наzия должна умирать в самых страшных мучениях! Они никогда не должны быть прощены! Никакого толерантности всего, что связано со страной уродов! После победы стена к небу от нечисти и навсегда заминирована вся граница! Все "какая разница" в нашей стране, вы или начнете включать мозг, или тоже будете отп*зжены!" – эмоционально выразился рэпер.

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