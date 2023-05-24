Рэпер YARMAK, после скандала с концертом Лободы в Киеве, объявил собственный сбор на "Охматдет"

Украинский рэпер YARMAK, защищающий страну на передовой, после скандала с благотворительным концертом Светланы Лободы в Киеве, объявил собственный сбор в помощь "Охматдет".

Исполнитель обратился к украинцам помочь собрать 10 миллионов гривен, необходимых для восстановления ЛОР-отделения детской больницы:

"Я уверен, что и сейчас мы справимся без участия всяких "маленьких людей" и поможем главной детской больнице страны "Охматдет" с восстановлением ЛОР-отделения, на которое нужно 10 миллионов гривен. Я лично участвую в этом. Свои 100 тысяч боевых отправляю в больницу и призываю присоединяться вас", — сказал в видеообращении YARMAK.

Если у вас есть возможность принять участие в сборе средств на восстановление ЛОР-отделения в детской больнице "Охматдет", вы можете сделать это по ссылке.

Также YARMAK отметил, что украинцы способны собрать необходимую сумму "без помощи предателей", "без них одержим победу и без них построим современное государство":

"Лично я, когда вижу подобные хитрые шаги предателей, не собираюсь молчать и допускать толерантность подобных персонажей в нашем обществе. Потому что пока украинцев убивали, неуважаемая мною Лобода запугивала патриотов кадыровцами, участвовала в информационных компаниях врага по дискредитации Украины, танцевала на боли матерей, которые годами теряли своих детей на войне с россией. Сегодня подобные персонажи и их маркетологи ищут пути отбеливания репутации, которая за подобные поступки должна быть навсегда похоронена после военной агрессии страны оккупанта и великой трагедии для миллионов украинцев!" – сказал защитник.

Скандал с концертом Светланы Лободы в Киеве – что известно

Напомним, что на днях Osocor Residence анонсировал концерт Светланы Лободы, который должен был состояться 25 августа. Выступление якобы должно быть благотворительным. Во время него планировали собирать средства на восстановление ЛОР-отделения "Охматдета". Впрочем, украинцы резко негативно восприняли эту информацию и добились отмены выступления Лободы.

Отметим, что Светлана Лобода на протяжении многих лет жила и работала в россии. После полномасштабного вторжения артистка выехала из страны-агрессора в Латвию. Однако, только через месяц после вторжения исполнительница хоть как-то прокомментировала войну в родной стране. Она поделилась, что ее родные находятся под ракетной атакой в Украине и что украинцы "маленькие люди", которые ни на что не могут повлиять.

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