Рэпер Yarmak признался, из-за чего плакал на передовой: "Больно было"

Рэпер Yarmak, который в начале полномасштабной войны вступил в ряды Вооруженных сил Украины и пошел защищать страну от оккупантов, рассказал о пережитых эмоциях на войне.

По словам музыканта, на фронте военные испытывают разные ощущения. Защитники пытаются веселиться, чтобы отвлечься от ужасных реалий войны. Впрочем, случаются болезненные ситуации. Ярмак признался, что он плакал на фронте, когда терял своих побратимов.

Рэпер Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

"Ты испытываешь такие эмоции... Невероятные. За эти месяцы войны... Сколько их — семь, больше? Я уже не считаю просто... Как один день, который не кончается... Эмоций было очень много. И плакал я, потому что терял. друзей... Больно, короче, было...", — признался рэпер в интервью "Военному телевидению Украины".

Yarmak поделился, что пережитые на войне эмоции он выливает в свое творчество – песни.

Рэпер Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

"От этого рождаются некоторые песни. Некоторые песни рождаются от гордости. Ты смотришь, ты гордишься народом, как каждый вообще боец отдает свою жизнь за нашу страну. Это рождает настоящие эмоции, которые потом выливаются в музыке", — поделился артист.

Отметим, что с начала полномасштабной войны артист служит в рядах ВСУ. Первоначально Ярмак был гранатометчиком. Впоследствии музыкант прошел военные учения и переквалифицировался в аэроразведчика.

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