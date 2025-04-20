Рэпер Yarmak расплакался на встрече с освобожденным из плена защитником, который мечтал попасть на его концерт

Yarmak встретился с освобожденным из плена защитником

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Украинский рэпер Yarmak, он же Александр Ярмак, не сдержал слез во время встречи с освобожденным из плена защитником, который мечтал попасть к нему на концерт.

В преддверии Пасхи между Украиной и Россией произошел большой обмен военнопленными. Рэпер Yarmak тоже поехал встречать на Родине освобожденных защитников. Один из военных, которого зовут Давидом, оказался фанатом исполнителя, который мечтает попасть к нему на концерт. Рэпер обнялся с защитником, который не смог сдержать слез.

"Я мечтал к тебе на концерт попасть. Я не верю своим глазам", - сказал Давид.

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Рэпер Yarmak тоже не смог сдержать слез. Исполнитель пожелал Давиду скорейшего выздоровления. Также он пообещал ему, что еще не раз с ним встретится. Чувственным видео с разговором рэпера и освобожденного защитника в своем Instagram поделились фотографы Константин и Влада Либертовы.

Сам Yarmak впоследствии добавил, что во время встречи с освобожденными из плена защитниками увидел столько боли и услышал тяжелые истории. После этого исполнитель в очередной раз убедился, что оккупанты не имеют права на существование.

"Впервые был на обмене. Сколько историй и человеческой боли…У р*сни нет права на существование!" – отметил рэпер.

Yarmak рассказал о встрече с освобожденными из плена военными / © instagram.com/yarmak_music