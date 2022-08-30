Рэпер Yarmak рассказал, чем занимается на фронте: "В этом направлении я действительно эффективен"

Рэпер Yarmak, настоящее имя которого Александр Ярмак, ныне защищает Украину от российских оккупантов.

Как только Россия начала полномасштабное вторжение, исполнитель пошел в военкомат. Впрочем, на службу сумел попасть только 25 февраля благодаря знакомым.

"Я 24 февраля поехал в военкомат, но сразу меня не приняли, потому что не было оружия, и, в первую очередь, брали тех, кто имел боевой опыт. И уже 25 февраля я нашел возможность попасть в ВСУ через знакомство", — рассказал рэпер в эфире телемарафона.

Ярмак / Фото: instagram.com/yarmak_music

В общем, артиста планировали сначала отправить на учебу, но он наотрез отказался. Для того чтобы осваивать новые умения, не было времени.

"Было два пути. Первый – это ехать в учебный центр, но война, можно так сказать, уже была в Киеве. Я попал в подразделение к ребятам, которые все были с боевым опытом. Мы остались в роте охраны. А потом перевелся в другое место", — добавил рэпер.

Ярмак / Фото: instagram.com/yarmak_music

Первоначально Александр был гранатометчиком. Впоследствии Ярмак все же прошел военные учения. Сейчас он работает аэроразведчиком. Исполнитель не только ведет разведку в воздухе, но и настраивает прицел.

"Гранатометчик, а сейчас, пройдя навыки пехотинца боевого слаждения, я понял, что все же дело, которым я занимался в гражданской жизни, это съемки с коптера. Сейчас мы делаем все так же хорошо – аэроразведка. В этом направлении я действительно эффективен", – поделился певец.

Ярмак / Фото: instagram.com/yarmak_music

Исполнителя на несколько дней отпустили в Киев. А до этого он был в Харьковской области, где поддерживал украинских защитников.

"В последнее время мы были в Харьковской области. Нас от Генштаба отправили поздравить наших военных в Харьковской области", — поделился артист.

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