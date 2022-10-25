Рэпер Yarmak растрогал Сеть трогательным поздравлением ко дню рождения от маленькой дочери

Украинский исполнитель отметил свой 31-й день рождения.
Рэп-исполнитель, а с началом полномасштабной войны и боец ВСУ, Yarmak растрогал своих поклонников поздравлением ко дню рождения от маленькой дочери.
Музыканту представился счастливый случай на короткое время приехать к семье в честь праздника. Трехлетняя дочь артиста подготовила для отца настоящий сюрприз.
На видео, которым поделилась в TikTok жена Ярмака, Анна, девочка встретила отца с песенкой о дне рождения и тортиком. Образ девочки дополнили воздушные шарики, которые были смешно привязаны к ее волосам.
@yarmak_anna_ С Днем Рождения @YARMAK мы тебя очень любим❤️ #семя #любовь #любовь #деньрождения #папа #муж #зднемрождения #дочка #поздравление #ребенок #мия #ярмак #yarmak #праздник #украина ♬ Happy Birthldy (Song — HeyKids Nursery Rhymes
Счастливый музыкант задул свечу на торте и признался, какое желание загадал.
"Единственное желание – чтобы каждый из наших воинов вернулся в свою семью", – рассказал в Instagram Ярмак.
Напомним, сейчас музыкант несет службу на передовой. Недавно Yarmak поделился ужасающими кадрами из деоккупированного Изюма.
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