Рэпер Yarmak растрогал Сеть трогательным поздравлением ко дню рождения от маленькой дочери

Рэп-исполнитель, а с началом полномасштабной войны и боец ВСУ, Yarmak растрогал своих поклонников поздравлением ко дню рождения от маленькой дочери.

Музыканту представился счастливый случай на короткое время приехать к семье в честь праздника. Трехлетняя дочь артиста подготовила для отца настоящий сюрприз.

На видео, которым поделилась в TikTok жена Ярмака, Анна, девочка встретила отца с песенкой о дне рождения и тортиком. Образ девочки дополнили воздушные шарики, которые были смешно привязаны к ее волосам.

Счастливый музыкант задул свечу на торте и признался, какое желание загадал.

"Единственное желание – чтобы каждый из наших воинов вернулся в свою семью", – рассказал в Instagram Ярмак.

Напомним, сейчас музыкант несет службу на передовой. Недавно Yarmak поделился ужасающими кадрами из деоккупированного Изюма.

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